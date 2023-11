Parlano di “allarme sociale” e di “emergenza abitativa” le 42 famiglie, destinatarie di provvedimento di sgombero in via Bosco a Giugliano, in un manifesto pubblico. “A chi ci rappresenta – scrivono i residenti della Palazzina rosa – chiediamo una nuova opera ma questa volta che sia un’opera umana, che davvero dimostri di andare nella giusta direzione”.

Sgombero per 42 famiglie di Giugliano, i residenti lanciano manifesto: “Questa è emergenza abitativa”

“Il manifesto – proseguono – esprime tutta l’amarezza delle famiglie abbandonate dalla giunta comunale, a capo del sindaco Nicola Pirozzi, dopo l’invito della Regione ad attivarsi con tutti i mezzi a disposizione”.

Lo scorso ottobre, la Polizia di Stato e la Polizia Metropolitana avevano notificato un ordine di sgombero degli stabili entro 20 giorni, disposto dalla Procura di Napoli Nord, per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Gli edifici in questione sono tre palazzine (le scale A, B e C), ciascuna da sette piani con due appartamenti per piano per un totale di 42 abitazioni. Nonostante i sit-in e i numerosi appelli alle istituzioni, ad oggi i residenti non sono riusciti a trovare una sistemazione e temono per il loro futuro.