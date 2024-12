Stava rientrando a casa per partecipare al cenone della Vigilia di Natale ma a tavola con la famiglia non ci è mai arrivata. Anna Maria Di Spirito, 36enne di Sessa Aurunca, è morta in un drammatico incidente avvenuto a Santi Cosma e Damiano.

Sessa Aurunca, incidente mentre rientra a casa per il cenone: Anna Maria muore a 36 anni

La donna, originaria di Maiano (piccola frazione del comune di Sessa Aurunca) viaggiava sulla statale 630 Formia-Cassino, bordo di una Fiat Tipo, dopo un pomeriggio di brindisi con gli amici trascorso ad Ausonia.

In circostanze da chiarire, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo fuori strada. Un impatto violentissimo che non le ha lasciato scampo alla donna alla guida. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Formia e i vigili del fuoco di Castelforte, che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Figlia di un ex carabiniere Annamaria, impiegata, era conosciuta e amata da tutti. Oggi, 26 dicembre, i funerali alle 11 a Sessa Aurunca.