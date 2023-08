TORRE DEL GRECO. Cozze pericolose sequestrate nel napoletano. L’operazione della Capitaneria di porto è avvenuta a Torre del Greco e a finire sotto sequestro ben 40 chili di cozze prive di qualsiasi tracciabilità.

Sequestro cozze a Torre del Greco

Nell’ambito delle attività rivolte alla tutela dei consumatori, gli uomini della Capitaneria di Porto hanno proceduto lungo la zona di via Litoranea, al sequestro e alla successiva distruzione del quantitativo di mitili.

La merce, sprovvista di qualsiasi documentazione attestante l’origine e la data di prelievo, era stata messa in vendita da ignoti, in violazione delle norme igienico-sanitarie. Proseguono le indagini per provare a risalire al proprietario del banchetto sul quale erano stati sistemati i frutti di mare.

Soprattutto nel periodo estivo si intensificano i controlli delle forze dell’ordine a tutela della salute dei consumatori anche perché sono numerosi i banchetti abusivi di merce priva di qualsiasi attestazione relativamente all’origine, data di prelievo.