Scatta la polemica su Selvaggia Lucarelli dopo la sua partecipazione ieri a Ballando con le stelle. A criticarla diversi utenti sui social visto che la Lucarelli ha partecipato alla trasmissione in diretta solo poche ore dopo che è morta la madre.

Ieri sera, a inizio trasmissione, Milly Carlucci ha voluto dedicare un pensiero affettuoso nei confronti della giurata: “Siamo, un po’ come nella canzone, clown che sorridono sempre. Ci capita di essere in pista, davanti a voi, anche nei momenti difficili della nostra vita. E dobbiamo continuare a sorridere” ha detto la conduttrice di Ballando con le Stelle.

Morta la madre di Selvaggia Lucarelli: la polemica

La giurata aveva scritto nella giornata di ieri un post in cui annunciava che la madre era “morta di Covid e di compromessi”. Molti fan della trasmissione di Rai 1 credevano che la sua postazione sarebbe rimasta vuota e invece no, la Lucarelli ha presenziato come sempre, nonostante il lutto.

Nel corso della puntata è così divampata la polemica e Selvaggia non ha esitato a replicare: “Mi dispiace molto non essere rimasta a casa per rispettare il dolore di chi soffre perché non sono rimasta a casa. Davvero. Vi sono vicina”.

Alcuni hanno empatizzato con lei come Enrica Bonaccorti che ha scritto: “A 20 anni morì mio padre e io facevo lo spettacolo in teatro, a 51 mancò mia madre mentre facevo Buona domenica. Nel nostro lavoro come in tutti i lavori che si fermerebbero con la tua assenza si va avanti, così come i nostri cari avrebbero voluto. Poi si torna a casa e si piange”. E chi invece la critica. “Mi fa impressione sapere che la madre non è ancora stata seppellita mentre lei è in diretta a fare commenti su ballerini di una gara tv” scrive un utente su Twitter.