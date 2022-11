Grave lutto per Selvaggia Lucarelli. Questa mattina la mamma è deceduta a causa del covid. “Mia mia madre, Nadia, è morta. È morta di Covid e di compromessi“. Ha scritto così pochi minuti fa sui social la nota giornalista e opinionista.

Morta di Covid la mamma di Selvaggia Lucarelli

Nadia aveva 79 anni dal 2018 soffriva del morbo di Alzheimer. L’8 novembre, Lucarelli aveva dimostrato tutta la sua preoccupazione per l’anziana mamma che era risultata positiva al covid e che era stata ricoverata all’ospedale a Sesto San Giovanni senza avere alcune informazioni da parte di medici o infermieri.

In quell’occasione denunciò il fato che la madre era praticamente abbandonata a se stessa in quanto Selvaggia e il fratello non riuscivano a capire la situazione e Nadia era impossibilitata a parlare per colpa della malattia e non ha un telefono, perché anche se l’avesse avuto non avrebbe saputo come usarlo.

“Non sono arrabbiata – ha aggiunto nel breve post scritto su Facebook -, perché io stessa ho ripreso il passo veloce di chi ha urgenza di vivere. E so che mia madre, che era prima di tutto una donna generosa, altruista, sempre in pena per il mondo, avrebbe barattato – anche consapevolmente – il suo sacrificio per il nipote che torna a scuola, per me che torno a viaggiare, per suo marito che può passeggiare nel parco, per la vita di tutti che ricomincia a germogliare. Mi piace pensare che se ne sia andata all’alba per questo: per salutarci tutti e augurarci una bella giornata, ‘correte, non vi preoccupate per me’. Come era lei, come ha vissuto”.