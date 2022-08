Haters in azione contro Simona Ventura. La showgirl è stata presa di mira da alcuni utenti della rete dopo la pubblicazione di alcune foto che la ritraggono in vacanza a Cervia, sulla riviera romagnola, dov’è in compagnia di Giovanni Terzi e alcuni amici. A scatenare i commenti più duri sul suo aspetto fisico alcune foto che la ritraggono in primo piano davanti a un tramonto sul mare.

Simona Ventura nel mirino degli haters: “Sembri Emilio Fede”

In una delle varie storie apparse sui suoi profili social, la conduttrice televisiva si mostra in primo piano al momento del tramonto. Il viso di Simona richiama l’attenzione degli haters, che l’accusano di fare eccessivo ricorso al botox. Addirittura c’è chi rincara la dose e fa notare la sua presunta somiglianza con altri personaggi del mondo dello spettacolo con accostamenti ironici. “Si sta trasformando in Emilio Fede”, si legge. “Ha fatto la mascella come Ridge Forrester”, scrive un follower. E c’è chi tira in ballo persino Daniela Santanché: “Ecco Simona Santanché”, asserisce un utente di Instagram. “Leggermente deforme in viso. Ma giusto un pelo”, viene sottolineato.

Il precedente

Simona Ventura non è nuova agli attacchi degli haters. Qualche settimana fa aveva pubblicato una foto che la ritraeva i bikini senza filtri. Una scelta coraggiosa che la mostrava agli occhi del pubblico social con tanto di imperfezioni. “L’estate 2022 senza filtri”, aveva scritto l’ex giudice di X Factor a corredo dei contenuti. Un’assenza di filtri che tuttavia ha scatenato la cattiveria del web nei confronti di Supersimo. Nel mirino dei followers ancora una volta il ricorso presunto all’uso del bisturi.