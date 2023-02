Non sono di certo passate inosservate tutte quelle persone che hanno chiesto un selfie con Maria De Filippi nel giorno della camera ardente per Maurizio Costanzo, deceduto all’età di 84 anni a Roma. Un gesto di cattivo gusto che non è sfuggito alle telecamere presenti in sala Protomoteca.

Selfie con Maria alla camera ardente di Costanzo: bufera social

Quelle fotografie hanno creato disprezzo e indignazione per gli autori che, in un momento così delicato – non fermandosi nemmeno davanti alla morte di una persona – hanno voluto portarsi a casa un “ricordo”, un selfie con una delle conduttrici più note della televisione italiana.

A criticare duramente quei momenti anche molti volti noti della tv. Selvaggia Lucarelli ha condiviso un post in cui ha parlato del “selfie con la vedova famosa”. E tra i molti utenti che hanno risposto appoggiando Lucarelli c’era anche Sabrina Ferilli. L’attrice ha speso poche parole ma molto eloquenti: “Minimo, perché se a casa non ti hanno insegnato l’educazione… Non credo te la possa insegnare io… Ma ti farei capire che non si fa”.

Documentare tutto, sempre. “Questa è la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria. Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre”, scrive Rita Dalla Chiesa quando iniziano a circolare i primi video che immortalano persone in fila alla camera ardente di Maurizio Costanzo che, di fronte al lutto, non esitano a chiedere un selfie a Maria De Filippi.

“Ho appena visto uno farsi un selfie con Maria de Filippi nella camera ardente di Maurizio Costanzo. Forse la migliore rappresentazione della decadenza morale di una intera generazione”, scrive il giornalista Andrea Pennacchioli.