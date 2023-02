È ancora sotto choc la De Filippi per la scomparsa di Maurizio Costanzo. Un fulmine a cielo sereno. Nessuno se lo aspettava. Il noto conduttore televisivo morto ad 84 anni probabilmente per patologie derivanti dal diabete.

Maria De Filippi: “Andavo prima in clinica da lui poi a registrare Amici”

Era stato ricoverato in una clinica romana per un piccolo intervento, «un problemino fastidioso, ma non grave». Come anticipa Il Corriere, lei lo andava a trovare mattina e sera, poi come sempre al lavoro, a registrare Amici. Una routine normale ed eccezionale li legava ogni giorno da 33 anni. Facevano tutto insieme e durante il Covid il loro legame si è stretto ancor di più. Maurizio Costanzo e Maria De Filippi si conoscono nel 1989.

La camera ardente per Maurizio Costanzo è stata allestita in Campidoglio. Aperta dalle 10.30 di sabato, chiuderà domenica alle 18. Lunedì alle 15, invece, si terranno i funerali solenni nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, a Roma. I funerali solenni sono stati disposti dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, rendendo omaggio al “grande giornalista che, con acume, garbo e professionalità ha attraversato decenni di cultura italiana“.

Maria De Filippi è arrivata alla camera ardente passando da un ingresso laterale, con lei il figlio adottivo della coppia, Gabriele, in lacrime. Insieme si sono messi in prima fila nei posti per parenti e amici e la conduttrice, completo e occhiali neri, ha continuato a parlare con il figlio per consolarlo.