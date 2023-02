La notizia della morte di Maurizio Costanzo è arrivata come un fulmini a ciel sereno. Il noto conduttore televisivo e marito di Maria De Filippo è deceduto all’età di 84 anni.

Addio a Maurizio Costanzo, così è morto il noto giornalista

Nel comunicato dell’ufficio stampa non era specificato come è morto il conduttore. Purtroppo il marito della De Filippi era malato da tempo e di recente sua moglie aveva confessato il proprio stato di salute. Maurizio Costanzo soffriva di diabete. Anche se ancora non è chiaro se sia stata una complicanza della malattia a causargli la morte. Le cause non sono state ufficialmente rese note.

Il diabete, infatti, è una malattia che può solo essere tenuta sotto controllo ma non debellata. Proprio come faceva Maria, che in più occasioni ha raccontato che Costanzo era molto goloso di dolci e caramelle e soprattutto di gelato. Una debolezza che poteva facilmente far precipitare le sue condizioni di salute.

Chi era Maurizio Costanzo

Nato nel 1938 nella Capitale da una famiglia (papà impiegato al ministero dei trasporti, madre casalinga) originaria di Ortona (Chieti), Costanzo ha firmato decine di programmi radiofonici e televisivi e di commedie teatrali (Il marito adottivo, Vuoti a rendere ecc.). Comincia giovanissimo, a 18 anni, la sua carriera di giornalista al quotidiano romano Paese Sera. Nel giro di pochi anni sperimenta anche la radio e la tv.

Tanti i suoi programmi di successo in una carriera durata quasi 70 anni. Tra i tanti meriti, è stato co-ideatore del personaggio di Fracchia, creato e portato al successo da Paolo Villaggio, attore da lui scoperto nel 1967 in un cabaret di Roma. Ha raggiunto la grande popolarità nel 1976, conducendo in Rai il talk-show “Bontà loro”. Ma il suo nome è legato anche al Maurizio Costanzo show, in onda dal 1982 su Mediaset.