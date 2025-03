Secondo furto di computer alla scuola Gramsci- Impastato di Giugliano

E’ il secondo furto nel giro di un mese. Ancora una volta balordi s’introducono nella scuola Gramsci-Impastato di Giugliano, forzano la porta blindata della sala multimediale e rubano computer e tablet. Ancora non è chiaro come i ladri siano riusciti ad introdursi all’interno dell’istituto e indisturbati abbiano potuto fare l’ennesimo danno alla scuola. Settimana prossima studenti e studentesse dovranno sottoporsi alle prove invalsi, ma senza supporti multimediali diventa complicato. Così, ragazzi e ragazze saranno ospitati dal vicino Minzoni. Sebbene ci sia un sentimento di sconcerto, dalla scuola non perdono forza e speranza facendo proprio il motto di Impastato.