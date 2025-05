Il murale di Giogiò per celebrare la legalità alla scuola Marco Polo

Giovan Battista Cutolo, giovane musicista 24enne ucciso in Piazza Municipio all’ingresso della scuola Marco Polo di Calvizzano. Inaugurato il grande murale che celebra non solo il talentoso ragazzo che ha ingiustamente perso la vita, ma anche la legalità, l’arte e i sani valori. Alla presenza di studenti e studentesse si è tenuto, poi, un incontro in cui si è discusso di legalità alla presenza di istituzioni tra cui il Prefetto di Napoli Michele di Bari. Presente la mamma di Gioghi, Daniela Di Maggio, che ha raccontato di come ha trasformato il dolore in battaglia sociale e ha risposto alle domande di ragazzi e ragazze. Una mattinata importante per studenti e studentesse, nonché per le generazioni future.