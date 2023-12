Ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli dopo un tentativo di rapina. A rimanere ferito un 43enne napoletano.

Secondigliano, reagisce a tentativo di rapina: ricoverato al Cardarelli

Secondo una ricostruzione, il 43enne si trovava in auto lungo via Limitone di Arzano, nel quartiere di Secondigliano. Due persone in scooter si sarebbero affiancate e avrebbero intimato di consegnargli il portafogli. La vittima si sarebbe però rifiutata scatenando la reazione dei malviventi.

Uno dei rapinatori avrebbe fatto fuoco esplodendo un colpo all’indirizzo dell’abitacolo. Gli aggressori si sarebbero dileguati in pochi istanti dopo aver premuto il grilletto. Il 43enne, ferito, è stato poi ricoverato al Cardarelli. Sul caso indaga la Polizia di Stato, che userà anche le immagini di videosorveglianza della zona per risalire all’identità dei responsabili.