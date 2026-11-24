Aveva ricavato un’intercapedine ricavata nel sottoscala per nascondere una pistola e 16.000 euro contanti. Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Secondigliano, a Napoli, per possesso illegale di armi. A scoprire denaro e revolver sono stati i caschi blu del Commissariato che ha sede proprio nel quartiere nord partenopeo.

Secondigliano, nascondeva una pistola e 16mila euro contanti: in manette 34enne

In particolare, il particolare bottino del 34enne sarebbe venuto fuori dopo un controllo effettuato dai poliziotti nella sua abitazione. Ispezionando le quattro mura, ad attirare l’attenzione degli agenti sarebbe stato il soggiorno. Lì, le forze dell’ordine, in un’intercapedine, hanno scovato una pistola Smith & Wesson 38 Special con matricola abrasa, tecnica utilizzata di solito per impedirne o renderne difficile l’immediata identificazione. L’arma è stata trovata munita di caricatore con all’interno 6 proiettili, nonché altre 2 cartucce dello stesso calibro.

Ma non è tutto. Nel prosieguo del controllo, all’interno di una busta di plastica rosa, i poliziotti hanno rinvenuto un’ingente quantità di banconote per un totale di 16.000 euro contanti. Non è chiara la provenienza della somma, pertanto gli agenti l’hanno sequestrata. A quel punto è risultato inevitabile mettere le manette all’uomo, che è finito in arresto.