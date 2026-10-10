Lancia borsellino dall’auto contenente droga. Nella tarda serata di ieri 9 ottobre, in via Chiesa a Casaluce, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Aversa hanno arrestato un 39enne, residente a San Marcellino, ritenuto gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Casaluce, lancia borsello dal finestrino: arrestato 39enne con droga e 2mila euro in contanti

I carabinieri, nell’ambito di un controllo alla circolazione stradale hanno intimato l’alt a un uomo che viaggiava a bordo di una Fiat Panda poi accertato essere a noleggio. Il 39enne avrebbe lanciato dal finestrino un borsello. Il successivo recupero dell’oggetto ha consentito di rinvenire al suo interno 15,91 grammi di una sostanza stupefacente del tipo cocaina e 1.660,45 euro in contanti.

La successiva perquisizione personale avrebbe inoltre permesso di trovare nella disponibilità dell’uomo altri 495 euro in contanti e due telefoni cellulari. Nel corso dell’intervento è stata contestata anche una violazione del Codice della Strada per guida senza patente. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove è rimasto sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida davanti all’Autorità Giudiziaria.