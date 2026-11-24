Sette persone originarie di Giugliano, nel napoletano, sono state denunciate per truffa aggravata in concorso. Sequestrati anche oltre 93mila euro. È il bilancio di un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord e condotta dai carabinieri della stazione di Castelmassa, partita dalla denuncia di una persona residente nell’Alto Polesine, in Veneto, vittima di un raggiro da oltre 170mila euro.

Giugliano, truffa del falso carabiniere in “trasferta” in Veneto: sette indagati e 93mila euro sequestrati

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima sarebbe stata contattata attraverso SMS ingannevoli, apparentemente riconducibili a un noto circuito di pagamenti elettronici. A intervenire sarebbero stati poi un finto operatore di un fantomatico servizio di sicurezza e un falso maresciallo dei carabinieri.

Sfruttando il pretesto di un’indagine su alcuni dipendenti bancari spacciati dai truffatori come infedeli, la vittima sarebbe stata indotta a effettuare diversi bonifici, forse per dimostrare la propria estraneità. Lo stratagemma avrebbe dato i suoi frutti perché, successivamente, facendo leva sul timore di un furto in abitazione, i presunti truffatori sarebbero riusciti a ottenere anche diversi gioielli.

Le indagini e il sequestro

Gli accertamenti, condotti anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza, hanno consentito di raccogliere prove evidenti nei confronti dei sette malviventi e ricostruire i movimenti del denaro, in parte convertito in criptovalute. Il gip del Tribunale di Napoli Nord ha convalidato il sequestro preventivo di 93.521,26 euro.