Scatta l’allerta meteo arancione in Campania e torna il valzer delle ordinanze sindacali in merito alla chiusura delle scuole. Il fronte dei comuni questa volta si divide: c’è chi non sospende le lezioni e chi invece preferisce lasciare gli studenti a casa.

Allerta meteo in Campania, scuole chiuse domani 26 novembre

L’avviso di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile in Campania sarà valida dalle ore 21,00 di stasera, 25 novembre, e per le successive 24 ore, fino alle ore 21,00 di sabato 26 novembre. L’allerta sarà arancione sulle zone 1, 2 e 3, cioè su gran parte delle province di Napoli, Salerno e Caserta. Molti istituti scolastici sia pubblici che privati saranno già chiusi per il riposo settimanale del sabato, ma per quelli che invece sono regolarmente aperti anche nella giornata di sabato, si attende la decisione dei primi cittadini.

Elenco dei comuni

In provincia di Napoli hanno optato per la chiusura degli istituti scolastici i sindaci di Torre Annunziata, Ischia e Torre del Greco. In provincia di Salerno, invece, le fasce tricolori di Nocera Inferiore, Angri, Pellezzano e Sarno. In Irpinia, invece, scuole chiuse a Pietradefusi. Si attendono i prossimi aggiornamenti.