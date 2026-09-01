Scuola, la petizione per rientrare il 1° ottobre: “Troppo caldo nelle aule”

Rinviare il rientro a scuola al 1° ottobre a causa delle temperature ancora troppo elevate e delle condizioni nelle aule prive di climatizzazione. È la richiesta contenuta nella petizione lanciata su Change.org da Maria Cuono, professoressa di lettere in Campania, che ha già raccolto oltre duemila adesioni.

Al centro dell’iniziativa ci sono le conseguenze del caldo su studenti, docenti e personale scolastico, costretti a trascorrere diverse ore al giorno all’interno di edifici che, in molti casi, non dispongono di sistemi adeguati per contrastare le alte temperature.

Rientro a scuola il 1° ottobre: la proposta contro il caldo

La richiesta della docente è chiara: posticipare l’inizio delle lezioni al primo ottobre, quando le temperature dovrebbero essere più miti e consentire condizioni migliori all’interno delle classi.

Nella petizione Cuono parte anche dalla propria esperienza personale, raccontando un’estate caratterizzata da caldo e umidità e trascorsa per molte ore vicino a un ventilatore. La professoressa riferisce problemi alla circolazione, dolori agli arti, difficoltà nel dormire e una condizione generale di spossatezza. Da qui la preoccupazione per ciò che potrebbe accadere con il ritorno nelle aule durante giornate ancora particolarmente calde.

«Non è solo un disagio, ma un problema di salute pubblica»

Per la promotrice, però, la questione non riguarda soltanto la sua esperienza. Il problema coinvolgerebbe migliaia di studenti, insegnanti e lavoratori della scuola. Le temperature elevate registrate anche nel mese di settembre rischiano, secondo la docente, di rendere particolarmente difficili le attività didattiche negli edifici scolastici sprovvisti di climatizzazione.

Non si tratterebbe quindi soltanto di una questione di comfort. La petizione pone il tema sul piano della salute e della sicurezza negli ambienti scolastici, oltre che della qualità dell’apprendimento. Trascorrere diverse ore in un’aula eccessivamente calda, sostiene la promotrice, non garantirebbe condizioni adeguate né per seguire le lezioni né per insegnare.

Non solo rinvio delle lezioni: chiesti climatizzatori nelle scuole

La petizione contiene infatti due richieste. La prima è quella più immediata: spostare al 1° ottobre il rientro tra i banchi. La seconda guarda invece al futuro e riguarda l’installazione di sistemi di climatizzazione nelle scuole.

Secondo Cuono, si tratterebbe di un investimento necessario per adeguare gli edifici scolastici alle nuove condizioni climatiche e permettere a studenti e personale di svolgere le proprie attività in ambienti più adatti. L’obiettivo è evitare che il problema si ripresenti ogni settembre e, più in generale, durante tutti i periodi dell’anno caratterizzati da temperature particolarmente elevate.

Oltre duemila firme per la petizione su Change.org

L’iniziativa ha rapidamente attirato l’attenzione. La petizione pubblicata su Change.org ha superato le duemila firme, raccogliendo il sostegno di cittadini, famiglie e lavoratori della scuola. La docente invita a considerare la sottoscrizione come un gesto di responsabilità verso un problema che mette insieme diritto allo studio e tutela della salute. Dopo le adesioni ottenute online, Cuono ha inoltre annunciato l’intenzione di rivolgersi agli organi competenti per provare a trasformare la proposta in un’iniziativa concreta. La richiesta di rinviare la scuola al primo ottobre resta, al momento, una proposta contenuta in una petizione e non una decisione ufficiale sul calendario scolastico. Il numero di adesioni raggiunto, tuttavia, riaccende il dibattito sulle temperature nelle aule e sulla necessità di rendere gli edifici scolastici maggiormente attrezzati per affrontare il caldo.