Quarta ondata di calore in arrivo in Campania: attesi picchi sopra i 35°C, come ripararsi dal caldo

Dopo una settimana di tregua dal caldo e una giornata di temporali che ha interessato l’area Nord di Napoli, negli ultimi giorni di luglio tornerà un clima tipicamente estivo, con temperature fino a 35°C. Si tratta della quarta ondata di calore nella regione annunciata dagli esperti.

Lunedì ancora nuvole e poi il sole

La settimana inizierà con un clima parzialmente nuvoloso, con una minima di 27°C e una massima di 31°C. Già da domani saliranno, tra una minima di 25°C e una massima di 35°C. L’afa tornerà a farsi sentire, in particolare nelle ore centrali e di sera.

Mercoledì si registrerà una giornata soleggiata, con una temperatura minima di 23°C e una massima di 33°C. Il mare sarà poco mosso, quindi un clima perfetto per una giornata al mare. Giovedì il caldo sembrerà più intenso a causa dell’afa, con valori tra i 24°C e 33°C. Si consiglia quindi ai più anziani e ai bambini di ripararsi dal sole nel primo pomeriggio.

Il clima nel weekend

Venerdì si registrerà la giornata più calda dell’intera settimana, con una temperatura minima di 24°C e una massima di 36°C. Prevista afa. Sabato le temperature saranno tra i 28°C e i 32°C. Domenica sono previste condizioni simili.

Come ripararsi da caldo quando si è fuori casa



Con le temperature previste, sarà importare conoscere dei trucchi per ripararsi dal caldo. L’ideale è indossare abiti leggeri in fibre naturali, bagnare spesso i punti vitali come polsi e collo, e bere acqua regolarmente a piccoli sorsi .I tessuti migliori da prediligere sono il lino e il cotone, che lasciano respirar la pelle. Inoltre è utile proteggere la testa dalla sole diretto indossando un cappello leggero.

Ma ci sono dei rimedi diretti per rinfrescarsi, come passare dell’acqua fresca sui polsi e sul collo. Questo piccolo accorgimento aiuta ad abbassare la temperatura del sangue che scorre verso il corpo. Un piccolo ventaglio tascabile aiuta a muovere l’aria e dare sollievo immediato. Importate anche bere dell’acqua fresca a piccoli sorsi per mantenere il corpo idratato, evitando però bevande troppo zuccherate.

Durante le passeggiate estive, sarebbe utile scegliere i lati della strada riparati dai palazzi o dagli alberi, così come entrar pochi minuti in luoghi chiusi provvisti di aria condizionata per fare scorta di fresco.