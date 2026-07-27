Logoteleclubitalia

Quarta ondata di calore in arrivo in Campania: attesi picchi sopra i 35°C, come ripararsi dal caldo

Dopo una settimana di tregua dal caldo e una giornata di temporali che ha interessato l’area Nord di Napoli, negli ultimi giorni di luglio tornerà un clima tipicamente estivo, con temperature fino a 35°C. Si tratta della quarta ondata di calore nella regione annunciata dagli esperti.

Lunedì ancora nuvole e poi il sole

La settimana inizierà con un clima parzialmente nuvoloso, con una minima di 27°C e una massima di 31°C.  Già da domani saliranno, tra una minima di 25°C e una massima di 35°C. L’afa tornerà a farsi sentire, in particolare nelle ore centrali e di sera.

Mercoledì si registrerà una giornata soleggiata, con una temperatura minima di 23°C e una massima di 33°C. Il mare sarà poco mosso, quindi un clima perfetto per una giornata al mare. Giovedì il caldo sembrerà più intenso a causa dell’afa, con valori tra i 24°C e 33°C. Si consiglia quindi ai più anziani e ai bambini di ripararsi dal sole nel primo pomeriggio.

Il clima nel weekend

Venerdì si registrerà la giornata più calda dell’intera settimana, con una temperatura minima di 24°C e una massima di 36°C. Prevista afa. Sabato le temperature saranno tra i 28°C e i 32°C. Domenica sono previste condizioni simili.

Come ripararsi da caldo quando si è fuori casa


Con le temperature previste, sarà importare conoscere dei trucchi per ripararsi dal caldo. L’ideale è indossare abiti leggeri in fibre naturali, bagnare spesso i punti vitali come polsi e collo, e bere acqua regolarmente a piccoli sorsi.I tessuti migliori da prediligere sono il lino e il cotone, che lasciano respirar la pelle. Inoltre è utile proteggere la testa dalla sole diretto indossando un cappello leggero.
Ma ci sono dei rimedi diretti per rinfrescarsi, come passare dell’acqua fresca sui polsi e sul collo. Questo piccolo accorgimento aiuta ad abbassare la temperatura del sangue che scorre verso il corpo. Un piccolo ventaglio tascabile aiuta a muovere l’aria e dare sollievo immediato. Importate anche bere dell’acqua fresca a piccoli sorsi per mantenere il corpo idratato, evitando però bevande troppo zuccherate. 
Durante le passeggiate estive, sarebbe utile scegliere i lati della strada riparati dai palazzi o dagli alberi, così come entrar pochi minuti in luoghi chiusi provvisti di aria condizionata per fare scorta di fresco. 

Evitare però di uscire nelle ore più calde della giornata, dalle 11:00 alle 18:00.

Banner Union2 Sito

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto