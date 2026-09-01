Parco Commerciale “Grande Sud” accelera la sua trasformazione: apre Primark e rinnovano altri brand

Nhood, operatore internazionale di servizi immobiliari, annuncia la conclusione del percorso di sviluppo e rinnovamento del Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano (Napoli), portato a termine tramite un articolato progetto di trasformazione. Il piano, durato complessivamente 18 mesi, è stato ideato con l’obiettivo di consolidare il posizionamento di Grande Sud come primaria destinazione retail nella regione attraverso l’ingresso di brand ad alta attrattività, ultimo dei quali Primark, che aprirà un nuovo store nel Centro l’8 settembre. Nhood proseguirà nel percorso di posizionamento del Centro, mettendo a disposizione della nuova proprietà la propria expertise internazionale nella creazione di luoghi di vita.

Il Parco Commerciale Grande Sud accelera la sua trasformazione con nuovi brand e una customer experience rinnovata

Cuore del progetto è stata l’evoluzione del tenant mix, ideata con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento competitivo del Centro e aumentarne la capacità attrattiva su scala territoriale. Nel corso dei mesi, il Centro ha visto l’ingresso di importanti insegne nazionali e internazionali come JD Sports, Sephora, Legami, Flying Tiger e Alcott, oltre al potenziamento dell’offerta fashion con il nuovo format Zara da circa 3.000 mq e con l’ampliamento e il restyling dei punti vendita Bershka e Pull&Bear. Parallelamente, sono state finalizzate operazioni di relocation e ampliamento dei punti vendita Arcaplanet, Foot Locker e del gruppo Oniverse con i brand Iuman, Intimissimi e Calzedonia. Infine, una proposta food sempre più contemporanea e diversificata che comprende format quali Fresco, Old Wild West, Rosso Pomodoro, Villa Pizza, Porzio…ni di Pizza e KFC.

A completamento del progetto una delle più rilevanti novità, ovvero l’apertura del nuovo store Primark Giugliano prevista nella prima settimana di settembre. Con una superficie di circa 5.000 mq, il punto vendita rappresenterà uno dei principali attrattori del complesso e un tassello determinante nel piano di valorizzazione del centro, contribuendo ad ampliarne il bacino di utenza e a rafforzarne ulteriormente la rilevanza nel panorama commerciale.

Il percorso di trasformazione ha riguardato anche la qualità dell’esperienza offerta ai visitatori, con la riorganizzazione di circa il 30% delle unità commerciali, la revisione del layout complessivo e la realizzazione di nuovi collegamenti tra il centro commerciale e il retail park esterno, oggi potenziato. I nuovi sistemi di wayfinding, gli arredi urbani rinnovati, i percorsi pedonali più efficienti e gli interventi di urbanistica tattica contribuiranno infatti a migliorare accessibilità, comfort e sicurezza.

Attraverso questo programma di valorizzazione, Nhood conferma il proprio approccio orientato alla creazione di luoghi sempre più attrattivi, competitivi e integrati con il territorio. Il Parco Commerciale Grande Sud si propone come una destinazione capace di coniugare brand awareness e qualità dell’offerta, con al centro l’esperienza dei visitatori, rafforzando il proprio ruolo di riferimento per lo shopping, la ristorazione e il tempo libero in Campania.

“La riqualificazione di Grande Sud è parte di un percorso di valorizzazione che Nhood ha sviluppato attraverso attività di asset, leasing, technical e pilotage management. Il lavoro svolto sul tenant mix, con l’ingresso di nuove insegne e il rafforzamento dell’offerta, punta a rendere il centro più attrattivo e in linea con le esigenze del mercato. A questo si affiancano alcuni interventi mirati sugli spazi e sulla fruibilità del complesso, con l’obiettivo, in sinergia con la nuova Proprietà, di consolidare il ruolo di Grande Sud come leader per il territorio e di incrementarne il valore nel tempo” commenta Luigi Lancia, Property Management Deputy Director di Nhood.

Comunicato stampa