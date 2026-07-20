Ondata di calore in Campania, allerta fino al 22 luglio: temperature fino a 5 gradi oltre la media

La Regione Campania ha prorogato l’avviso di criticità per ondate di calore fino alle ore 13 di mercoledì 22 luglio. A comunicarlo è il Centro Funzionale della Protezione Civile regionale, che segnala il perdurare di condizioni meteorologiche caratterizzate da temperature elevate, umidità intensa e scarsa ventilazione.

Temperature sopra la media e umidità elevata

Secondo le previsioni, le temperature continueranno a mantenersi 4-5 gradi superiori ai valori medi stagionali, con un elevato tasso di umidità che, durante le ore diurne, potrà superare il 60-70%. Nelle ore notturne, invece, l’umidità potrebbe raggiungere addirittura l’80%, aggravata dalla persistente assenza di ventilazione.

Condizioni che aumentano il rischio di disagi e problemi per la salute, soprattutto nelle fasce più vulnerabili della popolazione.

Ondata di calore: le raccomandazioni della Protezione Civile

La Protezione Civile invita i cittadini ad adottare comportamenti prudenti per limitare gli effetti delle alte temperature. Si raccomanda di: evitare di uscire nelle ore più calde della giornata; non esporsi direttamente ai raggi del sole; limitare le attività fisiche all’aperto; ridurre gli spostamenti in auto se non strettamente necessari; mantenere gli ambienti ben arieggiati; bere acqua frequentemente per evitare la disidratazione.

Particolare attenzione è rivolta a anziani, bambini, persone con patologie cardiovascolari e soggetti fragili, maggiormente esposti ai rischi legati al caldo intenso.