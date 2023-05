Scudetto Napoli, topless e spogliarelli: chi si spoglierà

La vittoria dello Scudetto da parte del Napoli è stato un evento tanto atteso che ha suscitato anche tante promesse tra spogliarelli e topless di showgirl e personaggi più o meno noti dello spettacolo.

I tifosi della squadra di Spalletti si ricordano bene di una promessa che avrebbe fatto Raffaella Fico (ex di Mario Balotelli), ovvero quella che, qualora il Napoli avesse vinto lo scudetto, per festeggiare avrebbe fatto un bel bagno freddo in topless. “Come festeggio lo scudetto? facendomi un bagno in zona Posillipo, se sarà in topless o in costume? Questo lo vedremo, non posso svelare tutto, ma una promessa è una promessa”, ha dichiarato la Fico in una trasmissione su Rai Radio1.

Ad annunciare uno spogliarello in caso di vittoria del Napoli anche Marisa Laurito che però ha fatto un passo indietro rinunciando a quanto aveva promesso in precedenza. “Ma quale spogliarello? Non ho l’età. Sotto sotto al vestito certo che sarò nuda”. Così ha commentato la Laurito, emozionatissima per la conquista dello scudetto da parte del Napoli all’Adnkronos.

Anche una nota influencer ha annunciato un momento hot per la vittoria del Napoli. “Il mio regno è azzurro, il resto su OF”. Lasciando intendere uno striptease per tutti i fans azzurri.