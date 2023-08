Lieve scossa di terremoto in provincia di Caserta rivelato dai simosgrafi il 30 agosto. Questa mattina, alle ore 9:39, un sisma di magnitudo 2.0 è stato registrato nel comune di Riardo, con epicentro tra la città nota per lo stabilimento della Ferrarelle, e il comune di Pietramelara.

Terremoto in provincia di Caserta, scossa avvertita dalla popolazione

La scossa ha avuto una profondità di sette chilometro ed è stata avvertita da molti residenti dell’alto casertano, come dimostrato da molti post apparsi sui social. Per fortuna non si registrano danni a cose o persone.

Non risultano al momento altre scosse. A darne notizia è l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Tra i comuni interessati dal terremoto anche i centri di Teano e Caianiello.