Si vendica del fidanzato che la tradisce denuncialo alle forze dell’ordine per possesso di droga. E’ la grottesca vicenda avvenuta in una palazzina di via Corropoli, a Settecamini (Roma). La donna protagonista della vicenda è una 42enne del posto.

La tradisce: lei si vendica denunciandolo alle forze dell’ordine

Una vendetta insolita quella meditata da una donna che ha scoperto il tradimento del marito dai messaggi sul suo telefonino. Prima è scoppiata una lite furiosa, con le urla udite in tutto il vicinato, poi lei ha deciso di chiamare la Polizia, denunciando il marito per possesso di sostanze stupefacenti e indicando alla polizia il nascondiglio in cui il fidanzato nascondeva cocaina e hashish.

«Vende droga, l’ho scoperto solo questa mattina quando ho visto i pacchetti nascosti tra i suoi vestiti. Sono tra i maglioni e le magliette», ha riferito mentre accompagnava i poliziotti nella camera da letto, come spiega Il Messaggero. Inutili i tentativi dell’uomo di giustificarsi e di fugare i sospetti degli agenti nel frattempo intervenuti sul post. “E’ stato soltanto un litigio. Ci siamo calmati. Non accaduto niente di grave”. Niente da fare per l’uomo (che aveva già precedenti per spaccio) sono scattate le manette.

Indagata anche la donna

Dopo l’arresto del fidanzato, la 42enne romana che ha l’ha denunciato ha deciso di lasciarlo e fasi una nuova vita. Per evitare guai con la giustizia, però, ha riferito di aver scoperto il nascondiglio della droga in casa soltanto la mattina stessa e di aver evitato di comunicarlo subito alle forze dell’ordine per evitare ritorsioni. Si sarebbe poi decisa a chiamare la Polizia soltanto dopo la violenta lite scoppiata la sera. La posizione della 42enne tuttavia è tuttora al vaglio degli investigatori. Potrebbe rispondere di favoreggiamenti.