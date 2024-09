Sono di origini napoletane i due operai morti in un incidente stradale nel Friuli. I fatti sono accaduti nella serata di ieri, venerdì 27 settembre, sulla statale 14 Triestina, tra Cervignano del Friuli e Torviscosa, nella Bassa friulana.

Scontro frontale tra auto in Friuli, morti due operai napoletani

A perdere la vita Antonio Vallifuoco, 36 anni, di Napoli ma residente a Cervignano del Friuli, e Giovanni D’Urso, 44 anni, di Acerra, ma residente a San Vito al Torre. Entrambi i giovani sono morti sul colpo.

La dinamica esatta dell’incidente stradale è ancora da chiarire nei dettagli. Secondo una prima ricostruzione, Antonio Vallifuoco si trovava a bordo della sua Ford Fiesta mentre D’Urso era alla guida di una Fiat Croma. Le due auto si sono scontrate frontalmente. Oltre ai due veicoli con a bordo le vittime, anche una terza vettura è stata coinvolta. A bordo dell’Opel Astra viaggiavano un padre con sua figlia. Fortunatamente i due sono usciti illesi dal veicolo.

L’arrivo dei soccorsi

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno prontamente contattato i soccorsi. La centrale operativa Sores del Friuli Venezia Giulia ha inviato sul posto un elicottero sanitario notturno, un’ambulanza, un’auto medica e una squadra dei vigili del fuoco. Le forze dell’ordine sono state a lungo impegnate a gestire la situazione e a raccogliere testimonianze utili per comprendere meglio le cause dell’incidente. Il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico per consentire i rilievi da parte degli inquirenti e il recupero dei veicoli coinvolti nel sinistro.