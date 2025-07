Arzano, questa sera “La tragedia di Santa Giustina” in diretta su TeleclubItalia

Arzano. Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di Santa Giustina ad Arzano. Ieri una parata in abiti d’epoca ha attraversato le strade della cittadina, un appuntamento che ormai fa parte della tradizione della festa che celebra la Santa Patrona. Questa sera presso la villa comunale avrà luogo “La tragedia di Santa Giustina”, TeleclubItalia canale 77 seguirà l’evento in diretta televisiva a partire dalle 20:00. L’opera teatrale ripercorre la vita di Santa Giustina e racconta l’avvicinamento alla fede fino al tragico epilogo.