E’ stato intercettato ad Afragola Pietro Sarcinella, classe ’79. L’uomo, originario di Caivano, ha violato gli arresti domiciliari a cui era stato sottoposto a Ponticelli (Napoli). In udienza di convalida, difeso dall’avvocato Giovanni Lo Russo (in foto), il Gip del Tribunale di Napoli Nord, Daniele Grunieri, ha disposto per lui nuovamente gli arresti domiciliari.

Scippatore evade dai domiciliari: preso ad Afragola. Resta ai domiciliari

“Non sono ravvisabili indici di una particolare e specifica pericolosità sociale tale da suggerire l’applicazione nei suoi confronti di presidi cautelari di sorta”; si legge nell’ordinanza di convalida del Gip. Sarcinella era stato arrestato nel 2022 con l’accusa di aver scippato a maggio una donna a Napoli. In quella circostanza, l’indagato aveva strattonato la vittima per portarle via la borsa a tracolla facendola rovinare al suolo. A seguito dello scippo, la donna aveva riportato un trauma cranico con una ferita lacerocontusa.

Fermato dai passanti e sottoposto immediatamente alla misura cautelare in carcere, Sarcinella è stato poi ristretto ai domiciliari a ottobre dopo l’istanza presentata dall’avvocato Lo Russo. Pochi giorni fa è uscito di casa, violando il regime degli arresti domiciliari ma è stato preso ad Afragola. Per lui, però, nonostante l’evasione, non si riapriranno le porte del carcere. Il 43enne resterà a casa, così come disposto con l’ordinanza di convalida dal Gip del Tribunale di Napoli Nord.