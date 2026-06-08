Tragedia a Melito, Ludovica muore a 15 anni dopo il frontale tra scooter e Smart

Non ce l’ha fatta Ludovica Limongello, la ragazza di appena 15 anni rimasta gravemente ferita in un drammatico incidente stradale avvenuto lo scorso 30 maggio a Melito. Dopo giorni di ricovero in condizioni critiche e una lunga lotta tra la vita e la morte, la giovane è deceduta all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove era stata trasportata d’urgenza subito dopo il violento schianto.

L’incidente a Melito: lo scontro tra scooter e Smart

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, Ludovica Limongello stava viaggiando a bordo del suo scooter lungo via Salvatore Di Giacomo, nel territorio di Melito, quando si è verificato un violento impatto frontale con una Smart condotta da un uomo di 36 anni. L’urto è stato devastante. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori del 118 che hanno trasportato la ragazza in ospedale in condizioni disperate. Fin dai primi accertamenti, i medici hanno riscontrato un’importante emorragia cerebrale e numerosi traumi provocati dal forte impatto.

Il ricovero e il peggioramento delle condizioni

Nei giorni successivi all’incidente, la quindicenne è stata sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico nel tentativo di salvare la sua vita. Nonostante gli sforzi dell’équipe medica e le cure intensive ricevute, le condizioni cliniche della giovane sono progressivamente peggiorate fino al tragico epilogo. La sua morte ha suscitato profonda commozione anche sui social network, dove centinaia di persone hanno condiviso messaggi di cordoglio e ricordi dedicati alla ragazza, descritta da tutti come una giovane solare, educata e piena di sogni.

Indagini aperte: conducente della Smart indagato per omicidio stradale

La Procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo per fare piena luce sulla dinamica dell’incidente. Nelle ultime ore il conducente della Smart coinvolta nello schianto è stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio stradale. Si tratta di un atto dovuto previsto dalla procedura giudiziaria, necessario per consentire agli investigatori di effettuare tutti gli accertamenti tecnici e garantire il diritto di difesa alle persone coinvolte nell’inchiesta. Gli agenti stanno analizzando rilievi, testimonianze e ogni elemento utile a ricostruire con precisione quanto accaduto lungo la strada di Melito.

Disposta l’autopsia sul corpo di Ludovica Limongello

Tra i prossimi passaggi dell’inchiesta figura l’autopsia, disposta dall’autorità giudiziaria per chiarire le cause esatte del decesso e accertare il nesso tra le gravi lesioni riportate nell’incidente e la morte della giovane. L’incarico per l’esame medico-legale sarà conferito nei prossimi giorni presso il tribunale competente. La famiglia della ragazza, assistita dall’avvocato Pasquale Sparanese, ha già chiesto che venga fatta piena chiarezza sull’intera vicenda.