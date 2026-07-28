Tragedia a Massa Lubrense, sub accusa un malore sott’acqua: 54enne in pericolo di vita

Una 54enne è ricoverata in pericolo di vita dopo aver accusato un malore durante un’immersione subacquea nelle acque di Massa Lubrense, in Costiera Sorrentina. L’episodio si è verificato nella mattinata di oggi presso la Cala delle Mortelle, dove la donna stava effettuando un’immersione.

Il malore durante la risalita

Secondo una prima ricostruzione, la sub avrebbe accusato un malore mentre si trovava sott’acqua. Durante la fase di risalita avrebbe inoltre esaurito le scorte di ossigeno, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi. A lanciare l’allarme sono stati alcuni escursionisti presenti nella zona, che hanno richiesto l’intervento dei soccorritori.

Trasportata all’ospedale di Sorrento

La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Sorrento, dove è giunta in condizioni gravissime. Attualmente è ricoverata e i medici la tengono sotto stretta osservazione: la sua prognosi resta riservata ed è in pericolo di vita.

Indagini in corso

Sul caso indagano i carabinieri della Stazione di Sorrento, intervenuti presso il nosocomio dopo il ricovero della 54enne. Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento. Secondo quanto emerso, la donna era in possesso di un regolare brevetto da sub, elemento che sarà valutato nell’ambito degli accertamenti in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.