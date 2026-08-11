Terzigno in lutto, addio all’avvocata Mariella Stanziano: aveva 53 anni

Un grave lutto ha colpito la comunità di Terzigno. È morta prematuramente, all’età di 53 anni, Mariella Stanziano, avvocata, attivista e figura impegnata nella vita politica e sociale della città vesuviana. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio. A ricordarla pubblicamente è stato anche il sindaco di Terzigno, Salvatore Carillo, che attraverso i social ha espresso la propria vicinanza alla famiglia.

Il ricordo del sindaco Salvatore Carillo

«Un fulmine a ciel sereno», ha scritto il primo cittadino ricordando Mariella Stanziano come una persona brillante e determinata, profondamente legata alla sua città. Nel suo messaggio, Carillo ha sottolineato soprattutto l’impegno dell’avvocata nelle battaglie ambientaliste e per la tutela del territorio di Terzigno, portate avanti negli anni con determinazione e in prima persona. «Era una di quelle persone che le battaglie le faceva davvero, non a parole, mettendoci sempre la faccia», ha ricordato il sindaco, evidenziando come Stanziano non si tirasse indietro quando si trattava di difendere il territorio. Il primo cittadino ha quindi espresso, a nome proprio e dell’intera Amministrazione comunale di Terzigno, il cordoglio e la vicinanza ai familiari.

Terzigno piange Mariella Stanziano

Avvocata e ambientalista, Mariella Stanziano era conosciuta a Terzigno anche per il suo impegno politico e civico. Una presenza attiva nelle questioni che riguardavano la comunità e, in particolare, nella difesa dell’ambiente e del territorio vesuviano.

La sua improvvisa scomparsa lascia nel dolore il marito Giuseppe e i figli Myriam e Marco, oltre ai familiari, agli amici e alle tante persone che l’avevano conosciuta nel corso della sua attività professionale e pubblica.

I funerali mercoledì 12 agosto

L’ultimo saluto a Mariella Stanziano si terrà mercoledì 12 agosto alle ore 9.45 presso la Parrocchia dell’Immacolata Concezione di Terzigno, dove la comunità potrà stringersi attorno alla famiglia.