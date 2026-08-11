Giugliano, 20enne investita in pieno centro: l’auto fugge, incastrato dalle telecamere un 70enne

Investe una ragazza di 20 anni mentre attraversa la strada e si allontana senza prestarle soccorso. Le indagini avviate subito dopo l’incidente hanno permesso di risalire a un 70enne residente a Giugliano, successivamente deferito all’Autorità giudiziaria per omissione di soccorso e lesioni personali colpose. L’episodio è avvenuto in pieno centro. Inizialmente del veicolo coinvolto nell’investimento erano noti soltanto il modello e il colore.

Investita una 20enne a Giugliano: decisive telecamere e testimonianze

Dopo l’incidente sono scattate immediatamente le attività investigative. Attraverso diverse testimonianze e l’analisi delle immagini delle telecamere comunali e di due sistemi di videosorveglianza privati, gli agenti sono riusciti a individuare la targa del veicolo e il suo intestatario.

Gli operatori hanno quindi raggiunto l’abitazione dell’uomo per identificarlo e valutare i provvedimenti previsti per l’omissione di soccorso, ma il 70enne in quel momento non era in casa. Mentre l’equipaggio si stava allontanando, l’uomo, resosi conto di essere stato individuato, si è presentato spontaneamente al Comando.

Patente ritirata al 70enne

Al termine degli accertamenti il 70enne è stato identificato e deferito all’Autorità giudiziaria per omissione di soccorso e lesioni personali colpose. Gli è stata inoltre ritirata la patente di guida, trasmessa alla Prefettura di Napoli ai fini della sospensione.

Fortunatamente le condizioni della ventenne si sono rivelate meno gravi di quanto inizialmente temuto: la ragazza è stata giudicata guaribile in 20 giorni. Secondo quanto riportato, il veicolo coinvolto risultava regolarmente assicurato e revisionato. Il conducente, apparso dispiaciuto per quanto accaduto, avrebbe inoltre chiesto di poter incontrare la giovane e i suoi familiari.

Controlli a Lago Patria: sanzioni per quasi 8mila euro

Parallelamente sono proseguiti i controlli stradali nella zona di Lago Patria, dove sono state riscontrate diverse irregolarità. Due veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo perché privi di copertura assicurativa, mentre altri due sono stati fermati per mancata revisione. In uno dei casi, la revisione mancava da oltre dieci anni. Un cittadino è stato inoltre sanzionato per guida senza patente e un altro per intestazione fittizia del veicolo. Il bilancio complessivo dei controlli parla di sanzioni per quasi 8mila euro, nell’ambito delle attività finalizzate a garantire maggiore sicurezza sulle strade di Giugliano e Lago Patria.