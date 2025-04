Schianto sull’Asse Perimetrale Melito-Scampia: 60enne muore sul colpo

Dramma sull’asse perimetrale Melito-Scampia, dove un uomo di 60 anni, Antonio Vollaro, originario di Napoli, ha perso la vita in un incidente stradale autonomo. Il sinistro è avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli e si è rivelato fatale per il conducente, che è deceduto sul colpo.

Schianto sull’Asse Perimetrale Melito, Sca: 60enne muore sul colpo

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Compagnia di Caivano per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente, che potrebbero essere legate a un malore improvviso, a un guasto tecnico o a una distrazione.

Nonostante il tragico evento, il traffico lungo l’asse perimetrale ha subito solo rallentamenti e la circolazione non è mai stata interrotta. La salma è stata affidata all’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito. Purtroppo i tentativi di rianimare la vittima si sono rivelati inutili. Vollaro sarebbe deceduto sul colpo.