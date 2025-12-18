Un drammatico scontro tra un tir e un’automobile si è verificato lungo la SS 372 Telesina, all’altezza del chilometro 56,000, nel territorio comunale di Torrecuso, in provincia di Benevento. L’impatto è stato violentissimo: l’autovettura si è completamente distrutta e si è letteralmente “conficcata” nella motrice del mezzo pesante. Nel sinistro ha perso la vita il conducente dell’auto, un 62enne beneventano.

Schianto mortale sulla Telesina: auto distrutta dopo l’impatto con un tir, muore 62enne di Benevento

Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario del 118 dell’Asl di Salerno ha tentato di prestare le prime cure, ma ha potuto soltanto constatare il decesso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i carabinieri, i vigili del fuoco, gli ausiliari del traffico Anas e l’ambulanza del 118. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto: le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con esattezza quanto successo.

A causa dell’incidente, il traffico sulla Telesina è andato completamente in tilt, con lunghe code e rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia, soprattutto per la presenza di numerosi mezzi pesanti in transito. Il personale dell’Anas, in collaborazione con le forze dell’ordine e il Gruppo Ferrovie dello Stato, è impegnato nella gestione della viabilità e nel ripristino delle condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile.

I militari dell’Arma hanno già effettuato i rilievi sul posto e raccolto le prime testimonianze. Non si esclude che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per fornire ulteriori elementi utili alle indagini. Della vicenda è stata informata anche la Procura della Repubblica, che seguirà gli sviluppi dell’inchiesta per accertare eventuali responsabilità.