È stata identificata la vittima dell’incidente in moto avvenuto nella notte in via Nazionale delle Puglie. A perdere la vita è stato il 44enne Salvatore Sirignano. L’uomo, residente a Visciano, nel napoletano, è deceduto dopo poco presso l’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola.

Schianto con la moto nel napoletano, Salvatore muore a 44 anni

Secondo una prima ricostruzione, Salvatore era a bordo della sua Ducati Scrambler; nell’auto invece, una Ford Fiesta, c’era un pensionato del posto. Il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo veicolo, forse a causa dell’alta velocità o delle condizioni del manto stradale, ed è andato a sbattere contro la vettura dell’anziano. Nello schianto Sirignano è finito violentemente sull’asfalto.

Era in condizioni estremamente gravi quando sul posto sono arrivati i soccorsi del 118; inutili i tentativi di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Nola per gli accertamenti del caso, i due veicoli sono stati sequestrati.