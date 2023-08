Tragico incidente nella notte a Comiziano, in provincia di Napoli. A perdere la vita un uomo di 44 anni, originario di Visciano, mentre era a bordo della sua Ducati.

Incidente nel Napoletano, moto si schianta contro auto: morto 44enne

Il sinistro si è verificato in via Nazionale delle Puglie, arteria stradale che collega diversi Comuni del Napoletano. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era in sella ad una Ducati Scrambler quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo della moto andando a schiantarsi contro una Ford Fiesta con alla guida un pensionato del posto.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Nola per i rilievi del caso. Il centauro è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria della pietà di Nola, dove è deceduto poco dopo il suo arrivo. Intanto, i militari dell’Arma hanno sequestrato i mezzi coinvolti nell’incidente stradale. La salma è a disposizione dell’Autorità giudiziaria che ne ha disposto l’autopsia.