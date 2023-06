Aveva appena quattro mesi la piccola Megan David, la bimba di quattro mesi trovato senza vita la notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana a Rossano Veneto, in provincia di Treviso. La bimba sarebbe stata schiacciata sul lettone dei genitori.

Schiacciata sul lettone mentre dormiva: muore bimba di 4 mesi

A rivelare l’atroce dinamica è l’autopsia effettuata sul corpicino della piccola a Padova. Secondo quanto ricostruito, la notte della tragedia, Megan dormiva assieme al fratelli di 6 anni, alla mamma Irina e a papà Daniel. Quest’ultimo si sarebbe accorto che qualcosa non andava nella piccola. Nonostante la telefonata al 118, però, per la bimba non c’è stato niente da fare.

Adesso occorrerà ricostruire esattamente cosa sia successo. La neonata sarebbe rimasta schiacciata sotto il peso del fratellino o di uno dei genitori nel cuore della donna. Un movimento involontario che sarebbe stato fatale.

Le cause del decesso

Megan non avrebbe avuto più la possibilità di respirare e sarebbe deceduta per soffocamento. Troppo tardi purtroppo è arrivato il momento in cui il papà ha intuito quanto stesse accadendo a sua figlia.