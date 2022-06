Entra in vigore, a partire da oggi, 30 giugno 2022, l’obbligo per i commercianti di dotarsi di un Pos per i pagamenti con bancomat o carta di credito. Per chi non rispetterà la disposizione, sarà soggetto a sanzioni.

La misura è stata introdotta, in brevi tempi, a causa della necessità di assicurarsi, da parte del governo italiano, la seconda tranche del finanziamento (24,1 miliardi di euro) per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

L’obbligo, in realtà, era già in vigore dal 30 giugno 2014 ed era previsto dall’articolo 15 del decreto legge 179/2012, nel quale si specifica che le attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi sono costrette ad accettare i pagamenti con carte di credito e bancomat. Chi non rispetterà la norma riceverà, di conseguenza, una sanzione di 30 euro più il 4% del valore della transizione.

Chi deve acquistare Pos

Tutti i professionisti con partita Iva sono soggetti all’obbligo di Pos. Sono, però, maggiormente coinvolti i soggetti che esercitano la propria attività a contatto diretto col pubblico e coi clienti, come:

artigiani

titolari di locali e bar

ristoratori

commercianti ambulanti

negozianti

commercialisti

avvocati con studio aperto al pubblico

dentisti

medici

Confcommercio: “Ridurre le commissioni”

In una nota ufficiale sul proprio sito, l’associazione Confcommercio ha commentato l’entrata in vigore della norma ritenendo che il meccanismo sanzionatorio incentivi i pagamenti elettronici: “Quello che serve per raggiungere questo obiettivo è una riduzione delle commissioni e dei costi a carico di consumatori ed imprese, anche potenziando lo strumento del credito d’imposta sulle commissioni pagate dall’esercente, e introdurre la gratuità per i cosiddetti micropagamenti”, spiega il comunicato.

Codacons: “Sanzioni necessarie”

Di diverso parere, invece, il Codacons che giudica le sanzioni come “l’unica misura possibile contro commercianti e professionisti scorretti”. L’associazione dei consumatori si prepara a lanciare “una campagna in tutta Italia per fornire aiuto ai cittadini che si vedranno rifiutare i pagamenti con Pos e presentare una raffica di denunce contro professionisti e commercianti scorretti”.