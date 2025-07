Scatta l’operazione decoro ad Aversa. Il sindaco Franco Matacena ha firmato un’ordinanza rivolta a tutti i proprietari, affittuari e detentori di fondi rustici e aree adiacenti a strade o spazi pubblici, sia nel centro urbano che nelle zone rurali: entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, dovranno provvedere alla pulizia e manutenzione dei propri terreni.

Aversa, operazione decoro urbano: obbligo di pulizia per proprietari e affittuari di terreni lungo le strade

In particolare, l’ordinanza impone due obblighi principali: il primo è quello di tagliare siepi e rami che sporgono oltre i confini delle strade o che impediscono la visibilità della segnaletica, mettendo a rischio la sicurezza della circolazione stradale; il secondo è la bonifica delle aree con la rimozione di erbacce, sterpaglie e vegetazione incolta, per garantire igiene pubblica, prevenire infestazioni di insetti e migliorare il decoro urbano.

Ma non si tratta di un intervento una tantum: l’ordinanza prevede che queste operazioni debbano essere ripetute regolarmente, ogni volta che la situazione lo richieda. Per chi non si adegua, le sanzioni sono salate. I trasgressori rischiano multe dai 25 ai 500 euro, a cui si possono aggiungere ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, fino a 694 euro. In caso di mancato rispetto dell’ordinanza, il Comune potrà intervenire d’ufficio per eseguire i lavori necessari, addebitando tutte le spese al responsabile. Non solo: qualora sussistano i presupposti, potrà anche scattare la segnalazione all’autorità giudiziaria per violazione dell’articolo 650 del Codice Penale.