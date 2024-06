Antonio Conte è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli per i prossimi 3 anni, l’allenatore salentino ha firmato questa mattina un contratto triennale che lo legherà alla società azzurra. De Laurentiis si affida all’ex allenatore del Tottenham, vincitore di ben 4 scudetti in Italia tra Juventus e Inter, e una Premier League vinta con il Chelsea Conte sarà il 12° allenatore della sua gestione.

I dettagli del contratto: sei milioni l’anno più bonus

Triennale, nessuna clausola di via d’uscita di cui si era parlato. L’intenzione di Conte è di rispettare i parametri di bilancio del club cercando di riportare il Napoli in alto dopo la disastrosa stagione.

Conte prosegue la tradizione dei grandi allenatori azzurri

Antonio Conte sarà il 12° allenatore della gestione De Laurentiis iniziata nel 2004. Dopo la disastrosa parentesi della scorsa stagione, il Napoli sceglie nuovamente un grande profilo per la panchina azzurra. Iniziata con Benitez primo grande precursore dell’espansione Europa del club e unico allenatore ad aver portato 2 titoli dopo e proseguita con Sarri e il grande calcio e lo scudetto, per poi cercare la grandezza con Ancelotti, fallendo miseramente nell’anno e mezzo prima dell’esonero.

Per arriva a Spalletti, l’unico capace di riportare il Tricolore a Napoli. Da ricordare i grandi cicli di Reja e Mazzarri, che hanno costruito le solide basi di questo progetto, con l’allenatore friulano che riporto il Napoli in Serie A dalla C1, mentre l’allenatore toscano fu il primo a raggiungere il traguardo storico della Champions nel 2011.