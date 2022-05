Una storia di dieci anni finita in dieci giorni. Tony Garnett, 29 anni, ha mollato l’intera famiglia per scappare con Sofiia, la rifugiata ucraina di 22 anni scampata alla guerra. A rompere il silenzio, dopo il bailamme mediatico, è l’uomo, che si “scusa per il dolore che ha provocato”.

Parla il marito che è scappato con l’ucraina: “Mi dispiace per il dolore provocato”

“Ci dispiace per il dolore che abbiamo causato – ha dichiarato Tony Garnett, affidando le sue frasi a un tabloid britannico – ma ho scoperto un legame con Sofiia come non ho mai avuto prima. Stiamo progettando il resto della nostra vita insieme”. Poi ha aggiunto: “So che la gente penserà che sia successo così in fretta, ma Sofiia ed io sappiamo che è giusto. Iniziò con un semplice desiderio da parte mia di fare la cosa giusta e mettere un tetto sulla testa di chi ha bisogno, uomo o donna. Ma è stata Sofiia ad entrare nella mia vita ed è una cosa per cui sarò sempre grato”.

I due, a quanto pare, sono entrati in contatto su Facebook. Dopo qualche scambio di messaggi, Tony avrebbe offerto ospitalità a Sofiia, che stava vivendo il dramma della guerra. Ma da quando la 22enne è entrata in casa Garnett, le cose sono cambiate per sempre. La moglie di Tony, Lorna, capisce subito che tra i due stia per nascere qualcosa. Se ne rende conto dagli sguardi e dai comportamenti dell’uomo, che di sera si trattiene “giù” con lei, anziché stare con la moglie. La donna non riesce più a mascherare la gelosia, la situazione si fa tesa. Quando Sofiia decide di andarsene, Tony non ci pensa due volte: fa le valigie e scappa con lei.

La gelosia di Lorna: “Perché stai sempre con Sofia?”

Secondo l’ucraina, sarebbe proprio Lorna la causa di questa rottura. “Dal primo giorno ho sentito che qualcosa non andava con Lorna”, racconta Sofiia. La moglie di Tony, secondo l’ucraina, sarebbe la vera colpevole di quello che è successo. “Ho cercato di essere gentile ma lei si lamentava ogni giorno, diventando sempre più gelosa del tempo che io e Tony stavamo trascorrendo insieme. Io avevo bisogno di comunicare con qualcuno dopo tutto quello che è successo. Era molto importante per me, era difficile stare da soli”. La replica di Lorna, la moglie di Tony, non si è lasciata attendere. “Ho il cuore spezzato dopo quello che è successo. Sofiia ha messo gli occhi su Anthony fin dall’inizio, ha deciso che lo voleva e lo ha preso. Non le importava della devastazione che ha lasciato alle spalle”, le sue parole. “L’abbiamo aiutata perché era la cosa giusta da fare. Ma lei mi ha ripagato così”, ha chiosato.

Il passato di Sofiia

Dopo questa imprevista impopolarità, Sofiia è finita nell’occhio del ciclone. E c’è chi ha indagato sul suo passato per tirare fuori i suoi scheletri dall’armadio. Non sarebbe di Leopoli, come ha dichiarato in un primo momento, ma di Kiev. Fin qui una semplice “distrazione”. Tuttavia sarebbe stata coinvolta anche in piccole frodi. In particolare avrebbe venduto online tesine universitarie, incassando soldi in anticipo e poi sparendo poco dopo. Per depistare le indagini, aavrebbe cambiato più volte nome, riuscendo a farla franca. Per questo motivo avrebbe chiuso immediatamente il profilo social appena la sua storia è diventata di dominio pubblico.