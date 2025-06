Un acceso diverbio in famiglia si è trasformato in un episodio di estrema violenza a Maddaloni, in provincia di Caserta. Un uomo di 71 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.

Maddaloni, tenta di uccidere la moglie: lei scappa dai vicini e chiama la Polizia

L’intervento è scattato nella serata di mercoledì 4 giugno, quando una chiamata al numero di emergenza 113 ha segnalato una lite in un’abitazione privata. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza locale si sono immediatamente recati sul posto. All’arrivo, i poliziotti hanno trovato una donna visibilmente sconvolta e il marito 71enne, che è stato immediatamente fermato.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, al culmine di un violento scontro verbale con la moglie, l’avrebbe minacciata e poi colpita ripetutamente. La donna è riuscita a sfuggire alle botte rifugiandosi nell’appartamento di alcuni vicini, che hanno poi allertato le forze dell’ordine. Dalle prime testimonianze raccolte, è emerso che le aggressioni, sia fisiche che psicologiche, duravano da tempo. Il movente sarebbe riconducibile alla forte gelosia dell’uomo, che nel tempo avrebbe instaurato un clima di terrore in casa. Dopo le formalità di rito, il 71enne è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.