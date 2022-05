Lei si chiama Sofia Karkadym, 22 anni: è una ragazza ucraina in fuga dalla guerra. Lui è Tony Garnett, 29 anni, guardia giurata di Bradford: ha lasciato la moglie per scappare con la ragazza dell’Est dopo averla accolta in casa.

Lascia la moglie per ragazza ucraina scappata dalla guerra

La vicenda è diventata di dominio pubblico grazie alle interviste e ai servizi realizzati sui tabloid britannici. A inizio aprile Tony, insieme alla moglie, Lorna, e i loro due figli, decidono di ospitare una ragazza in fuga da Lviv, uno degli epicentri del conflitto, nell’ambito di un progetto umanitario a cui la famiglia inglese ha aderito. Passano dieci giorni e la vita dei Garnett cambia radicalmente: Tony lascia moglie e figli per Sofia, insieme vanno a vivere dai genitori di lui in attesa di una sistemazione migliore. «Mi sono innamorato – ha dichiarato al Daily Mail -, voglio passare il resto della mia vita con questa ragazza».

La moglie di Tony non ha esitato a rilasciare interviste per sfogare la sua rabbia: «L’abbiamo ospitata, le abbiamo aperto le porte di casa e lei ci ripaga così? Non si rende conto del male che mi ha fatto: ha stravolto le vite di tutti noi in meno di due settimane».

La replica di Sofia: “La colpa è della moglie”

La vicenda ha preso una piega da soap opera. Subissata dalle critiche, Sofia ha affidato ai giornali la sua replica, scaricando le colpe sulla moglie di Tony. «Non sono una sfasciafamiglie. Non ho mai pensato o progettato di portare via quell’uomo da sua moglie. Ho passato molto tempo con Lorna e ho cercato di aiutarla. Ma lei aveva due facce. I suoi continui sospetti, la tensione, hanno semplicemente spinto me e Tony più vicini. Ha creato questa situazione. La colpa è sua».

Nervi tesi e tensioni in casa hanno così creato un legame tra lei e Tony Garnett. Quando la situazione è diventato insostenibile, nel giro di poche settimane, la nuova coppia di innamorati ha deciso di andare via. Anzi, Sofia tiene a puntualizzare che è stata lei ad andarsene. Tony ha scelto liberamente di seguirla. «E’ stata una mia decisione di andarmene dalla loro casa – ha concluso parlando con la stampa inglese – e quando l’ho fatto Tony ha scelto di venire con me».