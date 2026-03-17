Scampia, stretta sul trasporto scolastico abusivo: 7 veicoli irregolari su 18 controlli

Controlli a tappeto a Scampia contro il fenomeno del trasporto scolastico abusivo. I carabinieri della stazione locale, insieme agli agenti della polizia municipale, hanno effettuato un servizio straordinario a largo raggio, facendo emergere numerose irregolarità.

Controlli su 18 veicoli: la maggioranza fuori legge

Nel corso delle verifiche sono stati controllati 18 mezzi adibiti al trasporto scolastico. Il bilancio è pesante: 7 veicoli sono risultati completamente abusivi, privi di licenza e con conducenti senza certificato di abilitazione professionale. Le verifiche hanno inoltre evidenziato altre gravi violazioni: 1 mezzo senza assicurazione e revisione, 1 veicolo sottoposto a fermo fiscale. Solo 4 mezzi in regola con la normativa vigente.

Maxi sanzioni e sequestri

Le forze dell’ordine hanno elevato sanzioni per un totale di 22mila euro per violazioni al Codice della Strada. Disposti anche importanti provvedimenti: 8 furgoncini sequestrati, 9 patenti ritirate e 10 carte di circolazione sospese.