Giugliano, stretta contro i parcheggiatori abusivi: 2.400 euro di multe in un weekend

Tre parcheggiatori abusivi sanzionati e multe per 2.400 euro. È il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia Municipale di Giugliano durante lo scorso fine settimana nelle zone del cimitero cittadino e del palazzetto dello sport. Le verifiche sono state predisposte per contrastare il fenomeno della sosta irregolare e migliorare legalità e decoro urbano nelle aree più frequentate della città.

Nel corso dei controlli nella zona del cimitero, gli agenti hanno individuato e sanzionato due parcheggiatori abusivi, entrambi residenti a Giugliano e di 59 e 61 anni. Un terzo intervento è stato effettuato nella zona del palazzetto dello sport, dove la Polizia Municipale ha sanzionato un altro parcheggiatore abusivo giuglianese di 59 anni. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 2.400 euro. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni per verificare eventuali reiterazioni della condotta.