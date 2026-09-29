Droga sulla Domiziana, quasi due chili sequestrati dalla Finanza: due arresti

Due persone arrestate e quasi due chili di sostanze stupefacenti sequestrati. È il bilancio di un’operazione condotta dai finanzieri della Compagnia di Mondragone lungo la Domiziana, arteria considerata strategica per il transito di droga e altre merci illegali tra il nord e il sud della provincia di Caserta.

Controlli sulla Domiziana, fermati con quasi due chili di droga in auto. Arrestati

L’operazione è scattata durante un controllo su strada. I militari delle Fiamme Gialle hanno fermato un’automobile e, con il supporto delle unità cinofile antidroga della Compagnia Pronto Impiego di Aversa, hanno scoperto cinque panetti di hashish, contraddistinti da diversi marchi e nascosti sulla persona del soggetto controllato. Complessivamente sono stati recuperati oltre 500 grammi di stupefacente. Gli accertamenti sono poi proseguiti nell’abitazione dell’uomo. Qui l’attenzione dei finanzieri è stata attirata da un’altra persona presente nell’immobile, che avrebbe mostrato un evidente stato di agitazione alla vista dei militari.

I successivi controlli effettuati sull’auto di quest’ultimo hanno portato a un secondo e più consistente ritrovamento: all’interno di un borsone erano custoditi circa 1,4 chili tra hashish e marijuana. Insieme alla droga sono stati sequestrati anche diversi strumenti e materiali ritenuti utili per il confezionamento e la vendita al dettaglio delle sostanze: un bilancino di precisione, un trita-marijuana, filtri, una macchina per sigillare e bustine per il confezionamento sottovuoto.

Droga destinata allo spaccio

Secondo quanto ricostruito, lo stupefacente sarebbe stato destinato alle piazze di spaccio del litorale. Il valore complessivo della droga sequestrata è stato stimato in oltre 30mila euro. Per i due soggetti è scattato l’arresto e sono stati messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.