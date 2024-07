“Ciao, sono Raffaele e anch’io sono di Scampia”. Inizia così la lettera scritta da un bambino che ha deciso di donare i suoi giocattoli agli altri bimbi del suo quartiere che hanno dovuto lasciare la propria casa, dopo il crollo del ballatoio della Vela Celeste a Scampia, che ha causato 3 vittime, 12 feriti, di cui 7 bambini e circa 800 persone sfollate.

Scampia, Raffaele scrive una lettera e dona i suoi giocattoli ai bimbi sfollati

Raffaele esprime la sua tristezza nel pensare ai bambini che sono rimasti senza un’abitazione. Per questo motivo, ha deciso di condividere i suoi giocattoli con loro per cercare di aiutarli, con la speranza di regalargli un sorriso.

“Ho pensato di dividere con loro i miei giocattoli perché anch’io voglio aiutarli in qualche modo e spero di vederli sorridere. Mi auguro che questi personaggi tengano loro compagnia come hanno fatto con me. Vi voglio bene, anche se ancora non vi conosco”, si legge nella lettera di Raffaele.

Francesco Emilio Borrelli ha definito il gesto di Raffaele come “un esempio meraviglioso che tutta l’Italia dovrebbe seguire”. Il deputato di Alleanza Verde-Sinistra ha poi sottolineato la necessità di una campagna di solidarietà nazionale per supportare le famiglie che stanno vivendo momenti drammatici.

“Con Ciro Corona, del centro Gelsomina Verde, abbiamo fatto visita alle famiglie delle vittime che in questo momento hanno bisogno del sostegno di tutti; stanno piangendo dei morti, sono in tribolazione per i parenti ancora ricoverati in ospedale e non hanno più una casa. Bisogna tenere alta l’attenzione e stare dalla parte delle vittime, che hanno lanciato una raccolta fondi di sostegno e sostentamento”, ha detto Borrelli. “Mi auguro che ci sia una grande risposta da parte di tutta Napoli e di tutta Italia, seguendo il gesto del piccolo Raffaele. Lunedì ci saranno i funerali delle vittime in piazza Giovanni Paolo II, a Scampia, io sarò presente e chiedo alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di fare lo stesso”, ha concluso il parlamentare.