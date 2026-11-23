Una nuova alleanza tra vecchi esponenti della criminalità organizzata per riconquistare il controllo dei rioni di Scampia, dopo il ridimensionamento dell’egemonia del clan Amato-Pagano. È lo scenario delineato dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli nell’indagine che ha portato, nella mattinata di lunedì 23 novembre, all’esecuzione di quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti indagati della zona, gravemente indiziati di associazione di stampo mafioso.

Scampia, blitz della Squadra Mobile: quattro indagati in carcere

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia ed eseguito dalla Polizia di Stato. Le indagini, coordinate dalla DDA e svolte dalla Squadra Mobile di Napoli, riguardano un sodalizio criminale che farebbe capo alle famiglie Cifariello, Cancello e Raia. Secondo l’ipotesi accusatoria, il gruppo avrebbe approfittato della perdita di influenza del clan Amato-Pagano per imporsi nella gestione delle principali attività delittuose in alcune aree di Scampia.

Sette Palazzi, Chalet Baku e Oasi del Buon Pastore: i rioni contesi

Il quadro investigativo, illustrato dalla Procura di Napoli, descrive una presunta alleanza tra esponenti della vecchia camorra finalizzata a riprendere il controllo di tre aree simbolo del quartiere: Sette Palazzi, Chalet Baku e Oasi del Buon Pastore. Per gli inquirenti, le storiche famiglie indicate nell’ordinanza avrebbero costituito il nuovo vertice del gruppo criminale, esercitando un potere fondato su prevaricazione e abuso nei confronti degli abitanti. L’ipotesi è quella di una riorganizzazione degli equilibri camorristici a Scampia.

La famiglia cacciata di casa e i sette provvedimenti del 2025

L’operazione di oggi rappresenta uno sviluppo di una precedente indagine. Il 29 settembre 2025 era già stato eseguito un altro provvedimento cautelare nei confronti di sette persone, indagate, a vario titolo, per sequestro di persona a scopo di estorsione, occupazione arbitraria di edifici, riciclaggio, estorsione, rapina e lesioni personali, contestati con l’aggravante del metodo mafioso.

Al centro della prima parte dell’inchiesta c’era la vicenda di una famiglia di Scampia che sarebbe stata cacciata con violenza dalla propria abitazione da esponenti del sodalizio. Secondo la DDA, quell’episodio sarebbe la manifestazione di un sistema di intimidazione e controllo del territorio più ampio.

L’inchiesta della DDA sulla nuova geografia criminale

Gli investigatori ritengono che il gruppo abbia cercato di consolidare la propria presenza in un’area storicamente segnata dalle rivalità tra organizzazioni criminali. Solo gli ulteriori sviluppi giudiziari potranno accertare le responsabilità individuali e la struttura effettiva della presunta alleanza.

La ricostruzione si inserisce nel quadro delle più recenti indagini sugli equilibri dei clan a Napoli Nord. Teleclubitalia aveva raccontato la sparatoria di Mugnano in cui era rimasto ferito un uomo ritenuto legato al clan Amato-Pagano, vicenda distinta dall’operazione odierna.

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