Un uomo ferito alla gola e alla spalla con un machete, l’aggressore in fuga e una colluttazione con gli agenti prima dell’arresto. È quanto accaduto nella notte a Napoli, in piazza Principe Umberto, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 31enne straniero, irregolare sul territorio nazionale, con le accuse di tentato omicidio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove si trova ricoverata in osservazione. Fortunatamente, secondo quanto comunicato dalla polizia, non sarebbe in pericolo di vita.

Napoli, uomo ferito con un machete: la fuga dell’aggressore

L’intervento è scattato dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura per una presunta rissa nella zona di piazza Principe Umberto. Quando gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono arrivati sul posto, non hanno riscontrato la rissa segnalata, ma hanno trovato un uomo riverso sull’asfalto con evidenti ferite da arma da taglio alla gola e alla spalla.

Nello stesso momento, i poliziotti hanno notato un individuo che, alla vista delle divise, si è dato immediatamente alla fuga, liberandosi di un machete. Gli agenti si sono lanciati al suo inseguimento, riuscendo a raggiungerlo e bloccarlo nonostante la violenta resistenza opposta dal fuggitivo. Ne è nata una colluttazione, al termine della quale il 31enne è stato immobilizzato.

Trovata anche una pistola a salve senza tappo rosso

Durante il controllo, i poliziotti hanno trovato addosso all’uomo anche una pistola a salve modello 92 FS, priva del previsto tappo rosso. Il machete abbandonato durante la fuga è stato invece recuperato dagli agenti.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti condotti dalla polizia, sarebbe stato proprio il 31enne a utilizzare l’arma da taglio per colpire e ferire l’uomo trovato a terra in piazza Principe Umberto.

Arrestato per tentato omicidio

Alla luce degli elementi raccolti, il 31enne è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. È stato inoltre denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. La vittima resta ricoverata in ospedale sotto osservazione, ma le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita. Restano da chiarire le cause dell’aggressione e cosa abbia scatenato la violenza nella notte.