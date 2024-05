È morta per le gravi ferite riportata Rita Rollini, la donna di 80 anni investita ieri da un’auto pirata a Scampia, in via Labriola, e ricoverata all’ospedale Cardarelli. Come anticipa Fanpage.it, Rita è deceduta questa mattina all’alba.

Scampia, investita da auto pirata: Rita muore all’alba

Nonostante i tentativi dei medici di tenerla in vita, l’ottantenne non ce l’ha fatta e il suo cuore ha smesso di battere oggi, 15 maggio. L’investimento che le è costato la vita risale a ieri pomeriggio, quando si trovava nel suo quartiere.

Mentre attraversava la strada, un’auto si sarebbe fermata per farla passare; in quel momento, tuttavia, un’altra macchina sarebbe sopraggiunta travolgendola in pieno. Il conducente è poi scappato via facendo perdere le proprie tracce e senza prestare soccorso.

Le indagini

Toccherà ora agli agenti della Polizia Municipale, guidati dal comandante Orlando, chiarire nel dettaglio la dinamica e raccogliere elementi utili all’identificazione del pirata della strada, che ora dovrà rispondere di omicidio stradale.