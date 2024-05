Un’anziana tenta di attraversare la strada, un’auto si ferma per farla passare. Ma, mentre sta attraversando, viene investita da un’altra macchina che sopraggiunge velocemente. Il conducente della seconda auto non si ferma e scappa via. La donna di 80 anni viene sbalzata diversi metri dall’impatto. È gravemente ferita e viene portata d’urgenza all’Ospedale Cardarelli, dove è ricoverata in condizioni critiche e sotto osservazione. A darne notizia è Fanpage.it.

Napoli, donna investita mentre attraversa: prima auto si ferma, la seconda la travolge

É successo ieri pomeriggio, attorno alle 18,15, in via Labriola a Scampia, nella carreggiata in direzione via E. Ciccotti. La Polizia Municipale, giunta sul posto, sta indagando sul caso. L’80enne è stata trovata incosciente e in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione, pare che un’auto si sia fermata per far attraversare la donna anziana, ma una Citroen blu scuro l’ha investita mentre sorpassava l’auto ferma, per poi fuggire.

Attualmente, la donna è in pericolo di vita e la sua prognosi è riservata. Le autorità stanno cercando di identificare il conducente che si è dato alla fuga e il veicolo che guidava. Sono in corso ricerche anche per recuperare eventuali filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, al fine di rintracciare il veicolo e il responsabile dell’incidente.