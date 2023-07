Momenti di paura a Scampia, nell’area Nord di Napoli, per un incendio divampato nella notte nel seminterrato del plesso “Vela Gialla”, in via della Resistenza.

Scampia, incendio nella Vela gialla: a fuoco auto, arredi e rifiuti

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme non solo hanno avvolto il piano dell’edificio, ma anche un’auto in stato di abbandono e una grossa quantità di arredi e mobili in disuso e diversi rifiuti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, i militari del nucleo radiomobile di Napoli e i vigili del fuoco. Forze dell’ordine e pompieri hanno evacuato l’immobile a scopo cautelativo visto che la colonna di fumo era troppo densa.

Cinque persone intossicate

Cinque le persone rimaste lievemente intossicate e prese in cura dal personale del 118. Fortunatamente l’incendio è stato subito domato dai vigili del fuoco. Gli uomini dell’Arma sono al lavoro per ricostruire la vicenda e le probabili cause; al momento non è esclusa l’origine dolosa.